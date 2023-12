Metrô terá horários alterados para o feriado - Divulgação / MetrôRio

Publicado 20/12/2023 17:16

Rio – O MetrôRio anunciou os horários do funcionamento para este fim de semana e o Natal. No sábado (23), o serviço funcionará das 5h à meia-noite. Já no domingo (24) e na segunda-feira de feriado (25), das 7h às 23h.

As transferências de linhas também serão alteradas por causa do feriado. Nos dias 23 e 24, a linha 2 irá da Pavuna até General Osório, enquanto as linhas 1 e 4 seguirão o trajeto entre as estações Uruguai e Jardim Oceânico. No dia 25, a linha 2 circulará da Pavuna a Botafogo, com transferência entre as estações Central do Brasil/Centro e Botafogo.

No sábado, as linhas de ônibus do Metrô na Superfície (Antero de Quental a Gávea e Botafogo a Gávea) funcionarão das 5h às 23h30. No domingo e feriado de Natal, das 7h às 22h30.