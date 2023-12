Fábio reagiu assim que chegou - Divulgação/Prefeitura de São Gonçalo

Publicado 20/12/2023 16:48

Rio - Criminosos invadiram a casa do secretário de Transportes do município de São Gonçalo, na Região Metropolitana, na manhã desta quarta-feira (20), e fizeram uma familiar refém. Fábio Lemos acabou reagindo e um criminoso ficou ferido.

De acordo com a Prefeitura de São Gonçalo, a residência de Fábio foi invadida por bandidos, que tinham como objetivo roubar objetos da casa. No local, três homens fizeram a irmã do secretário refém. Assim que chegou no local, Lemos reagiu e disparou uma arma contra os assaltantes.

Um deles ficou ferido e foi socorrido para o Hospital Estadual Alberto Torres. O estado de saúde dele é desconhecido. Os outros dois acabaram fugindo do local.

O caso foi registrado na 73ª DP (Neves). Fábio foi ouvido na delegacia. De acordo com a Polícia Civil, os agentes realizam investigações para localizar os outros envolvidos e esclarecer os fatos.