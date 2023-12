Cozinheiras em ação na cozinha comunitária do Terreirão, no Recreio - Beth Santos/Prefeitura do Rio

Publicado 20/12/2023 20:08

Rio - Duas novas cozinhas comunitárias foram inauguradas, nesta quarta-feira (20), na comunidade do Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, e em Cosmos, na Zona Oeste do Rio. Ao todo, o Programa Prato Feito Carioca chegou a 19 instaladas.

Segundo a Prefeitura do Rio, haverá também cadastramento de trabalhadores para vagas de emprego em empresas parceiras e cursos de qualificação no mesmo local das duas cozinhas comunitárias.



"Já servimos mais de 2,7 milhões de refeições por meio do programa Prato Feito Carioca e alcançamos a marca de 19 cozinhas espalhadas por toda a cidade. É a Prefeitura do Rio garantindo ao cidadão carioca, nos territórios mais vulneráveis, alimentação de qualidade e dignidade. E também estamos criando emprego e renda, ao trazer nossos programas de empregabilidade para as cozinha", afirmou o secretário municipal de Trabalho e Renda, Everton Gomes.



As duas novas unidades servem, cada uma, pelo menos 280 refeições por dia, sendo balanceadas e supervisionadas pela equipe de nutricionistas da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE). De acordo com a prefeitura, as cozinhas beneficiarão famílias pobres em situação de vulnerabilidade econômica na cidade.



A primeira cozinha inaugurada nesta quarta-feira (20) foi a do Terreirão. Administrada pela SMTE, em parceria com o Instituto Vida e cogestão do Instituto Realizando o Futuro, ela funciona na Avenida Jarbas de Carvalho, 1.580, no Recreio dos Bandeirantes.



"Sabemos que existe a necessidade de oferta de alimentação e acolhimento. A parceria com esses espaços onde as cozinhas estão instaladas proporciona o oferecimento desse serviço tão importante para os moradores da região", ressaltou o subprefeito da Barra, Recreio e Vargens, Raphael Lima.



Operária aposentada e hoje catadora de latinhas, Zeli Sousa da Silva, de 76 anos, foi a primeira beneficiária da cozinha do Terreirão. "Está tudo muito caro. Não tenho dinheiro para comprar arroz e feijão e ainda manter a casa. Meu neto de 17 anos, que mora comigo, está terminando o ensino médio e quer fazer faculdade de Direito", contou.



Instalada em um prédio que estava há oito anos desativado, a cozinha comunitária de Cosmos, a exemplo de outras unidades, contará com os programas Trabalha Rio, de cadastramento de trabalhadores para vagas de emprego em empresas parceiras, e Rio+Cursos, de qualificação de trabalhadores, na Estrada do Campinho, 4.700. A cozinha é uma parceria entre a SMTE e a Via Solidária, e conta com a cogestão do Desenvolvimento de Assistência Múltipla (Desam).



"Minha filha Elaine, de 33 anos, está à procura de um emprego. Hoje, ela e meus três netos moram comigo. Espero que aqui ela consiga também encontrar um trabalho", disse a moradora Eliane Moura dos Santos Alves Gama, de 62 anos.



Além das novas unidades no Terreirão e em Cosmos, o Rio conta com cozinhas comunitárias na Maré, Realengo, Mangueira, Andaraí, Catumbi, Bento Ribeiro, Tanque, Costa Barros, Anchieta, Acari, Beira Rio, Vila Kennedy, Guaratiba, Campo Grande, Vila Aliança, Nova Sepetiba e Ilha do Governador.



No dia 25, almoço especial e distribuição de brinquedos



O programa Prato Feito Carioca servirá almoço de Natal, no dia 25, nas suas 19 cozinhas comunitárias. E serão distribuídos ainda brinquedos às crianças beneficiárias do projeto, dentro da campanha Prato Feito de Amor.