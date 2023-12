Ela é acusada de tentar matar um mulher por desavenças pessoas em Barra Mansa - Divulgação

Publicado 20/12/2023 18:48

Rio - A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira (19), em Nilópolis, na Baixada Fluminense, Gabriela de Morais da Silva, acusada de tentar matar uma mulher por desavenças pessoais, em 2017, em Barra Mansa. Contra Gabriela constava um mandado de prisão preventiva por tentativa de homicídio qualificado.

Segundo as investigações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), Gabriela integrava o tráfico de drogas em um bairro do município e, na companhia de dois adolescentes, atraiu a vítima para a beira de um rio. No local, os três atiraram na mulher e fugiram. A vítima foi atingida por vários tiros, mas foi socorrida e sobreviveu.

Ainda de acordo com a DHBF, Gabriela teve a prisão temporária decretada em 2017, mas fugiu de Barra Mansa e era considerada foragida desde então. A prisão preventiva foi decretada em 2018. Ela foi encaminhada à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e está à disposição da Justiça.