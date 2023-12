Inauguração do ecoponto Gilka Machado teve apresentação musical de garis - Divulgação / Subprefeitura da Barra, Recreio e Vargens

Publicado 20/12/2023 19:33

Rio – O ecoponto Gilka Machado foi inaugurado no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, nesta quarta-feira (20). Ele atenderá às comunidades Terreirão, Vila da Paz e Canal das Taxas. O local funcionará diariamente, por 24 horas, com uma caixa fechada, para lixo domiciliar, e outras duas abertas, para entulhos, galhadas e bens inservíveis, como móveis de casa e eletrodomésticos.

Para a instalação do depósito de resíduos, foi necessário remover construções irregulares do local. A localização dele é em uma área com incidência de descartes irregulares, que ocorriam na Rua DW com a Avenida Gilka Machado.

O subprefeito da Barra, Recreio e Vargens, Raphael Lima, comemorou a novidade: "A implantação desses Ecopontos atende à demanda dos moradores que estão sempre em contato com a Subprefeitura em busca de soluções para o descarte de resíduos em áreas de comunidade e locais onde a coleta porta a porta não consegue chegar”.

O depósito foi inaugurado em parceria com a Comlurb. Este é o 21º ecoponto implementado pela prefeitura no Rio em 2023. A inauguração contou o grupo Chegando de Surpresa, composto de garis que cantam músicas de conscientização sobre o descarte correto de resíduos, e o gari Renato Sorriso.