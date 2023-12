Incêndio em subestação da Light deixa moradores sem energia na Zona Oeste - Reprodução

Publicado 20/12/2023 20:54

Rio - Um incêndio atingiu uma subestação da Light, na noite desta quarta-feira (20), na Freguesia, Zona Oeste do Rio, e deixou diversos moradores da região sem luz. Não houve vítimas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, militares do quartel de Jacarepaguá foram acionados para a ocorrência na Rua do Tirol, próximo à Estrada do Bananal, por volta das 18h20. As chamas causaram uma densa camada de fumaça, de acordo com a corporação. O trabalho dos bombeiros se encerrou por volta das 20h15.

Moradores da Freguesia e de outras partes de Jacarepaguá relataram nas redes sociais que ficaram sem energia devido ao incêndio. A MobiRio informou que as estações Gelson Fonseca e Guignard, na Transoeste, fecharam por falta de energia. A Light foi acionada para o local.

De acordo com a empresa, agentes da concessionária estão atuando no local e ajudaram os bombeiros. "As causas do incêndio serão apuradas. Parte dos clientes impactados pela falta de energia já teve o serviço estabelecido. A energia total será restabelecida o mais breve possível", disse em nota.