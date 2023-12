Homem foi encontrado na cidade de Bom Sucesso, em Minas Gerais, e levado para a 167ª DP (Paraty) - Reprodução

Homem foi encontrado na cidade de Bom Sucesso, em Minas Gerais, e levado para a 167ª DP (Paraty)Reprodução

Publicado 20/12/2023 18:06

Rio - Um homem, de 29 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (29) pelo estupro de uma menina de 5 anos, em Paraty, na Costa Verde fluminense. Ele foi encontrado na cidade de Bom Sucesso, em Minas Gerais, onde estava escondido há 20 dias.

Segundo a Polícia Civil, o crime foi cometido há um mês na residência do agressor, que mora com a mãe. O estupro aconteceu no momento em que a vítima estava na casa porque a mãe do suspeito trabalha como babá.

De acordo com as investigações da 167ª DP (Paraty), o homem se aproveitou de um momento sozinho com a menina e a chamou para dentro de casa para uma "brincadeira", pedindo segredo para ela. O pai da vítima disse em depoimento que a criança disse que o homem passou a língua na sua parte íntima e esfregou o corpo nela.

Diante das acusações, o delegado Marcelo Russo representou pela prisão cautelar do homem, que foi aceita pela Justiça. Um mandado de prisão temporária foi expedido contra o suspeito, que foi localizado na cidade de Bom Sucesso, em Minas Gerais. Após a detenção, ele confessou o crime.

"Nosso setor de inteligência fez uma busca por sua localização e de ontem para hoje nós conseguimos efetuar a prisão lá no Estado de Minas Gerais. Após uma solicitação ao nosso departamento de área, nós conseguimos atravessar nossas fronteiras e efetuar a prisão. Nós havíamos representado pela prisão cautelar, que foi deferida pelo juízo e assim estamos dando os procedimentos na sua oitiva e no cumprimento do mandado de prisão temporária", disse o delegado.