Aluna responsável pela arrecadação da festa de formatura do Colégio Estadual Jornalista Tim Lopes revelou que perdeu os R$19 mil - Reprodução/ Google Maps

Publicado 20/12/2023 18:33 | Atualizado 20/12/2023 19:00

Rio – Os alunos do Colégio Estadual Jornalista Tim Lopes, do Complexo do Alemão, na Zona Norte, que tiveram a festa de formatura inicialmente cancelada após uma aluna alegar que havia perdido os R$ 19 mil arrecadados para o evento, souberam do ocorrido apenas um dia antes da data marcada para a festa, na terça-feira (19).

Segundo Vitor Royale, dono do salão de festas Royale, em Vista Alegre, onde acontecerá a festa de formatura, o pagamento estava atrasado desde agosto deste ano. De acordo com o empresário, a estudante não cancelou a festa e não respondia às suas mensagens e ligações. Apenas na segunda (18), Vitor conseguiu o contato de uma outra estudante da turma, e perguntou à jovem se deveria contratar os fornecedores, pois o pagamento estava atrasado e ele não conseguia falar com a aluna responsável pelos débitos. No mesmo dia, houve, então, uma reunião no salão de festas com alguns alunos, incluindo a estudante que perdeu o dinheiro, que admitiu ter perdido o dinheiro.

Mais tarde, ela teve de ser escoltada por policiais militares para conseguir sair da escola. Muitos alunos cercaram o local em busca de uma explicação para o sumiço da quantia que seria destinada à formatura. No momento da escolta policial, três viaturas e diversos militares afastaram a multidão do veículo onde a menina se encontrava. Uma multidão gritou e vaiou a passagem da jovem, que seguiu para a delegacia prestar esclarecimentos.

Diante da tristeza dos alunos, Vitor decidiu dar a festa de presente . O evento acontecerá na próxima quinta (21): "Dei a festa de presente para não deixar que uma monstruosidade dessa destruísse o sonho deles. Foram chocantes as cenas que eu vi na reunião, em que a menina falou a verdade para eles. Não tinha como eu não fazer nada. Eles ficaram desamparados", afirmou.

O empresário relatou que muitos alunos contaram que nunca tiveram uma festa, e que aquela era a oportunidade de ter um evento formal em um salão. Os jovens ainda disseram que as mães deles não teriam condições financeiras de juntar, mais uma vez, uma quantia para uma festa.

Procurada sobre as investigações do caso, a Polícia Civil não se manifestou.