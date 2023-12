Homem é preso com 15kg de cocaína ao viajar de ônibus - Divulgação

Publicado 20/12/2023 15:44

Rio - A Polícia Federal prendeu em flagrante, na manhã desta quarta-feira (20), um homem que viajava de ônibus com 15kg de cocaína na Rodovia Presidente Dutra, altura do município de Piraí, no Sul Fluminense. A droga foi encontrada dentro de uma mochila e uma mala após inspeção realizada com ajuda de um cão farejador.

De acordo com a corporação, o homem, de 22 anos, natural de São Paulo, tinha como destino o Rio e iria distribuir a droga em uma comunidade dominada por uma facção criminosa. Ele receberia uma compensação financeira pelo transporte do entorpecente.

O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde vai permanecer à disposição da Justiça. Ele vai responder pelo crime de tráfico de drogas e, em caso de condenação, pode pegar até 15 anos de prisão.

Duas mulheres são detidas com 20 quilos de pasta base de cocaína na rodoviária de Caxias

Policiais do 15º BPM (Duque de Caxias) detiveram, também nesta quarta-feira (20), duas mulheres que tentavam embarcar com drogas em duas malas na Rodoviária de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, após dados colhidos do setor de inteligência.

Na ação, 20 quilos de pasta base de cocaína, além de carregadores e munições, foram apreendidos pelos agentes.

De acordo com a Polícia Militar, as mulheres foram encaminhadas para a 59ª DP (Duque de Caxias).

Confira!

Em uma ação de inteligência, policiais do #15BPM detiveram duas mulheres na rodoviária de Duque de Caxias. Com elas, foram apreendidas duas malas contendo 20 quilos de pasta base de cocaína, uma carabina, cinco carregadores e munições. A ocorrência foi encaminhada à 59ª DP. pic.twitter.com/pIJ6qXr84k — @pmerj (@PMERJ) December 20, 2023