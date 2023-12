Reabertura da Biblioteca Municipal Marques Rebelo - Pedro Ivo / Agência O Dia

Reabertura da Biblioteca Municipal Marques Rebelo

Publicado 20/12/2023 15:23

Rio - Após ficar quatro anos fechada, em razão dos efeitos da pandemia, a Biblioteca Municipal Marques Rebelo, localizada na Tijuca, Zona Norte da cidade, foi reaberta na manhã desta quarta-feira (20). Com um investimento de R$ 441 mil, o local passou por alguns reparos, como troca do telhado, pintura interna e da fachada, revisão elétrica, instalação de ar condicionado e a reconstrução do muro.

"Quando a gente fala de cultura não é só ter um teatro bacana ou uma biblioteca, mas entregar essa energia para as pessoas produzirem sua própria cultura. Pode ser tudo virtual, mas ter um livro na mão é poder entrar nesse mundo sonhado, nesse mundo diferente do cotidiano, pode abrir os horizontes, ganhar repertório, quem lê escreve bem, usa a escrita e a leitura como uma ferramenta também de aprendizado, de melhora no desempenho acadêmico”, destacou o secretário municipal de Cultura, Marcelo Calero.



A Biblioteca Municipal Marques Rebelo foi fundada em 1979 e conta com 16 mil itens, entre livros, revistas e jornais. Para marcar a retomada, houve roda de leitura com o grupo 3 na Roda - De Tudo Quanto Ali Deixei, que aborda temas como a imigração e os refugiados, com textos de autores de Haiti, Venezuela, Portugal, Ucrânia, Uruguai, Trinidad e Tobago, entre outros. A pesquisa é de Maria Coelho e Eduardo Ramos, com mediação de Maria Coelho e Eduardo Ramos, música de Adriana Martins e composição original de Vinícius Castro.

"Dar este presente de Natal para esse bairro, a biblioteca reaberta, vai atrair atividade para os próximos dias, meses e anos. O livro é a porta de entrada para a cidadania, a gente consegue ter uma perspectiva de mundo a partir do momento que a gente lê um livro”, comentou a gerente de Livro e Leitura da secretaria, Aladia Araújo.

Para fazer cadastro e usufruir da biblioteca, basta levar foto 3x4 e um comprovante de residência. A Biblioteca Municipal Marques Rebelo fica localizada na Rua Guapeni, 6, próximo à saída D da estação de metrô Saens Pena, e funciona de segunda a sexta, das 9h às 17. E sábado, das 10h às 13h.