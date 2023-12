Orla da Praia de Copacabana - Pedro Ivo / Agência O Dia

Orla da Praia de CopacabanaPedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 20/12/2023 14:22 | Atualizado 20/12/2023 16:01

Rio – A Prefeitura do Rio anunciou medidas para reduzir o impacto do calor no verão, que começa nesta sexta-feira (22). Mais de 100 pontos de hidratação e um novo radar meteorológico estão entre as novidades.

Os pontos de hidratação estarão em diferentes lugares da cidade e vão distribuir águas e isotônicos para as pessoas em situação de rua, além de roupas, chinelos e protetor solar. Os postos e centros de saúde estão disponibilizados no site e aplicativo do Centro de Operações Rio (COR-Rio).

Além disso, o COR poderá mudar seus estágios operacionais em dias de alta sensação térmica. "Estamos investindo muito em tecnologia e monitoramento. Recentemente, incluímos as zonas de calor como variável em nossa matriz decisória para a mudança de estágio", afirmou o chefe-executivo do Centro de Operações Rio, Marcus Belchior.

A prefeitura também adquiriu um novo radar meteorológico que será inaugurado até o fim de dezembro, na Serra do Mendanha, Zona Oeste do Rio. O equipamento serve para ampliar o monitoramento do tempo, auxiliando meteorologistas para eventos como chuva de granizo.

Em 18 de novembro, a cidade do Rio registrou 43,8ºC, a maior temperatura do ano, enquanto a sensação térmica chegou a 59,7ºC de acordo com o Sistema Alerta Rio. Segundo o órgão de meteorologia, os meses de fevereiro, março, julho, agosto e novembro deste ano registraram recordes históricos de temperatura máxima.