Nas imagens, três homens aparecem abordando o veículo Reprodução/Redes Sociais

Publicado 20/12/2023 15:52

Rio - Um vídeo gravado por uma câmera de segurança flagrou o momento exato em que criminosos dispararam contra o auditor Guilherme Brederode Rodrigues, de 36 anos. Ele foi vítima de uma tentativa de assalto em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio. Os suspeitos aparecem se aproximando a pé do veículo. Familiares estiveram no IML do Centro para reconhecer o corpo, nesta quarta-feira (20).

Nas imagens, três homens aparecem abordando o veículo e apontando suas armas para o condutor. Assim que a porta é aberta, eles atiram em Guilherme - os três clarões dos disparos são visíveis. Em seguida, eles fogem sem levar o carro.

O crime ocorreu nesta terça-feira (19), entre as ruas Gonzaga Bastos e Maxwell. Guilherme estava em um Honda HRV vermelho com a mulher, Paloma Brederode, e a tia, que não teve a identidade revelada, quando foi atacado por, pelo menos, três bandidos que estavam em um outro veículo.

Guilherme supostamente teria reagido à tentativa de assalto e acabou sendo alvejado pelos criminosos com três disparos. O crime ocorreu por volta das 23h. Os criminosos conseguiram fugir. A tia e a mulher da vítima não se feriram.



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 6º BPM (Tijuca) foram acionados para a ocorrência de latrocínio.

O corpo de Guilherme foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML) do Centro. No local, familiares do auditor estiveram presente para realizar o reconhecimento do corpo. Muito abalados, eles optaram por não falar com a imprensa. Ele será velado e enterrado nesta quinta-feira (21), no Jardim da Saudade de Sulacap, às 15h30.



A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) realizou uma perícia no local durante a madrugada e investiga o crime. Os agentes vão ouvir testemunhas e estão em busca de mais informações para identificar os autores.