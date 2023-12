Guilherme Brederode Rodrigues, de 36 anos - Reprodução

Publicado 20/12/2023 07:37 | Atualizado 20/12/2023 13:50

Rio - O auditor da Controladoria-Geral do Estado do Rio (CGE) Guilherme Brederode Rodrigues, de 36 anos, foi assassinado na noite desta terça-feira (19) em uma tentativa de assalto em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio.



O crime ocorreu entre as ruas Gonzaga Bastos e Maxwel. Guilherme estava em um Honda HRV vermelho com a mulher, Paloma Brederode, e a tia, que não teve a identidade revelada, quando foi atacado por, pelo menos, três bandidos que estavam em um outro veículo.

Guilherme supostamente teria reagido à tentativa de assalto e acabou sendo alvejado pelos criminosos com três disparos. O crime ocorreu por volta das 23h. Os criminosos conseguiram fugir. A tia e a mulher da vítima não se feriram.



O corpo de Guilherme foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML) do Centro. No local, familiares do auditor estiveram presente para realizar o reconhecimento do corpo. Ele será velado e enterrado nesta quinta-feira (21), no Jardim da Saudade de Sulacap, às 15h30.



A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) realizou uma perícia no local durante a madrugada e investiga o crime. Os agentes vão ouvir testemunhas e estão em busca de mais informações para identificar os autores.

Por meio das redes sociais, a CGE publicou uma nota de pesar sobre a morte de Guilherme: "A Controladoria Geral do Estado lamenta profundamente o falecimento precoce do Auditor do Estado, Guilherme Brederode Rodrigues, de 36 anos, ocorrido nesta terça-feira (19). Guilherme atuou na CGE-RJ por anos, e deixa um legado de profissionalismo, dedicação e muito zelo pelo seu trabalho. Neste momento de imensa tristeza, a CGE-RJ presta condolências e os mais sinceros pêsames aos familiares e amigos."

A Associação dos Servidores do TCE-RJ (ASTCERJ) também emitiu uma nota de pesar lamentando a morte de Guilherme e prestou solidariedade a família. "Guilherme era associado da ASTCERJ e estava a frente da Controladoria-Geral do TCE-RJ. A ASTCERJ presta condolências e solidariedade aos familiares, amigos e, em especial, sua esposa Paloma Rodriguez Brederode", completou.