Lamsa reforçará serviços médicos na Linha Amarela durante o NatalDivulgação / Lamsa

Publicado 20/12/2023 15:09 | Atualizado 20/12/2023 15:12

Rio – A Linha Amarela, via expressa que liga a Barra da Tijuca à Ilha do Fundão, deve receber cerca de 550 mil veículos entre os dias 22 e 25 de dezembro, por causa do feriado de Natal.

A estimativa foi feita pela Lamsa, concessionária que administra a via. Segundo a previsão, os dias 22 e 23, sexta-feira e sábado, devem ter trânsito intenso até as 19h. Na véspera e no Natal, o tráfego deve ser moderado durante a tarde e início da noite.

Confira:

Sexta-feira (22) – Tráfego intenso entre 7h e 19h

Sábado (23) – Tráfego intenso entre 12h e 19h

Domingo (24) – Tráfego moderado entre 11h e 22h

Segunda (25) – Tráfego moderado entre 11h e 20h