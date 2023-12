Justiça Federal do Rio de Janeiro - Fernando Frazão / Agência Brasil

Publicado 20/12/2023 14:00

Rio - A Justiça Federal do Rio recebeu, na última semana, a denúncia do Ministério Público contra três policiais rodoviários federais pela morte da menina Heloisa dos Santos Silva, de 3 anos , que estava no carro com a família e foi baleada na nuca durante uma abordagem dos agentes no Arco Metropolitano, em Seropédica, em setembro deste ano.