Rua Leopoldina Rego, em OlariaReprodução

Publicado 20/12/2023 13:18

Rio – Um traficante internacional de armas foi preso, nesta quarta-feira (20), por agentes Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) em Olaria, Zona Norte do Rio. Segundo a Polícia Civil, o suspeito era responsável por operacionalizar o recebimento de armas, munições e carregadores do Paraguai, que eram distribuídos para uma facção criminosa do Complexo do Alemão, Zona Norte. A identidade do preso não foi divulgada.

Segundo as investigações, ele utilizava empresas de transporte para trazer os materiais, que vinham escondidos em outros objetos, como churrasqueiras. O homem foi condenado pela Justiça em outubro e, portanto, era considerado foragido.