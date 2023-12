Rio tem previsão de chuvas isoladas a partir de sexta - Reginaldo Pimenta/ Agência O Dia

Publicado 20/12/2023 11:51 | Atualizado 20/12/2023 13:26

Rio - Como já era esperado, a quarta-feira (20) no Rio de Janeiro amanheceu com névoas em alguns pontos da cidade. Segundo o Alerta Rio, as temperaturas seguem estáveis, com máxima de 34ºC, e o dia deve ter predomínio de céu parcialmente nublado, com ventos de fracos a moderados. No entanto, só há previsão de chuva a partir de sexta-feira (22).

Conforme os sistemas meteorológicos, as chuvas previstas para sexta devem acontecer a partir da tarde, padrão este que deve se manter ao longo de todo o final de semana, com tempo nublado e precipitações isoladas.

Confira a previsão:

Quinta-feira (21): Não há previsão de chuva. O céu deve ficar claro a parcialmente nublado, com ventos moderados a fraco. A temperatura máxima é de 36º C e a mínima de 20ºC.



Sexta-feira (22): Previsão de pancadas de chuva isoladas durante a tarde, com ventos moderados e céu parcialmente nublado a nublado. A temperatura máxima é de 36º C e a mínima de 21º C.

Sábado (23): Também tem previsão de pancadas de chuva isoladas durante a tarde, com ventos moderados e céu parcialmente nublado a nublado. A temperatura máxima deve chegar a 35º C e a mínima, a 20º C.

Domingo (24): Para a véspera de Natal, a previsão é de pancadas de chuva isoladas durante a tarde e noite, com ventos fracos a moderados e céu parcialmente nublado a nublado. A temperatura máxima é de 35º C e a mínima de 21º C.