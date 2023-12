Armas tinham referências ao Complexo de Israel, da mesma facção - Divulgação

Publicado 20/12/2023 15:41

Rio - Três suspeitos morreram após trocarem tiros com policiais militares durante uma operação realizada nesta quarta-feira (20) na comunidade da Serrinha, em Madureira, Zona Norte do Rio. Outras três pessoas, apontadas como integrante do tráfico da região, foram presas, sendo uma delas Matheus Henrique da Silva Mesquita, conhecido como Barbeirinho, que possui 12 anotações criminais.

Segundo a Polícia Militar, a ação na comunidade foi realizada por agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e do 9º BPM (Rocha Miranda). A operação teve como objetivo coibir a movimentação de criminosos e a retirada de barricadas.

Durante o patrulhamento na comunidade, houve confronto. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o barulho de disparos. De acordo com o Instituto Fogo Cruzado, houve registro de tiros na região por volta das 5h40. A PM informou que três suspeitos morreram após serem baleados durante a operação.

Operação Policial na Serrinha hoje pela manhã pic.twitter.com/6iF8GkCmeK — Plantão Baixada RJ (@PlantaoBaixadaa) December 20, 2023

Além dos mortos, outros três criminosos foram presos. Um deles foi identificado como Matheus Henrique da Silva Mesquita, conhecido como Barbeirinho. De acordo com a corporação, o suspeito pertenceu à milícia do Morro do Fubá, em Campinho, na Zona Norte do Rio, migrou para a facção Comando Vermelho (CV) no Morro do Dezoito, em Água Santa, e por último passou para o Terceiro Comando Puro (TCP), na Serrinha, levando um fuzil da facção rival.

Ainda segundo a PM, Matheus tem grande participação em disputas territoriais das facções. Ele atuava em crimes de roubo de veículos, sendo qualificado em diversos inquéritos na 24ª DP (Piedade) e 29ª DP (Madureira). Barbeirinho possui 12 anotações criminais, sendo nove delas por roubo, com forte atuação na Zona Norte.



Os PMs ainda apreenderam duas pistolas, dois carregadores de fuzil, rádios transmissores e celulares. Um veículo foi recuperado. As mortes serão investigadas pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).