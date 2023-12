Receita Federal apreende quase R$ 290 mil em skunk no Galeão - Divulgação/ Receita Federal

Receita Federal apreende quase R$ 290 mil em skunk no GaleãoDivulgação/ Receita Federal

Publicado 20/12/2023 16:09

Rio - A Receita Federal apreendeu, nesta quarta-feira (20), 3,861 kg de skunk em uma encomenda postal no Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. A droga, que estava dentro de uma caixa de papelão, vinha dos Estados Unidos e soma o valor de R$ 289.575,00.

fotogaleria

De acordo com a corporação, também foram apreendidas duas encomendas com derivados de maconha, ambas vindas dos Estados Unidos e avaliadas em um total de R$ 3.600,00. Uma delas continha 12g da droga com destino a Belo Horizonte, em Minas Gerais, e a outra com 60g com destino ao Rio de Janeiro.

A ação foi realizada pela Seção de Remessas Postais e Expressas da Alfândega da Receita Federal.