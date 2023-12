Eixo de caminhão tomba na Ponte Rio-Niterói, sentido Niterói, nesta quinta-feira (21) - Reprodução/Rede Social

Publicado 21/12/2023 13:30 | Atualizado 21/12/2023 14:02

Rio - O eixo traseiro de um caminhão tombou na Ponte Rio-Niterói, na altura do vão central, sentido Niterói, por volta das 13h desta quinta-feira (21). Por causa do acidente, todas as faixas sentido Niterói ficaram fechadas por cerca de uma hora. Às 14h02, as faixas foram liberadas. O tempo de travessia sentido Niterói é de 46 minutos. Motoristas que seguem sentido Rio, o fluxo é normal.

Imagens gravadas por um motorista que passava no local mostram que o eixo traseiro do veículo, de quase 20 metros de comprimento e 2,5 metros de largura, estava completamente tombado. O veículo fazia o transporte de uma piscina. Não há informação de feridos. Veja o vídeo: