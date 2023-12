Falta de água atinge bairros das zonas Norte, Oeste e Baixada Fluminense - Divulgação

Publicado 21/12/2023 12:43 | Atualizado 21/12/2023 12:44

Rio - Moradores de bairros das zonas Norte, Oeste e Baixada Fluminense estão sofrendo com a falta de água nesta quinta-feira (21). Segundo a Águas do Rio e Rio+Saneamento, responsáveis pelo abastecimento, as irregularidades nas regiões ocorrem devido a vazamentos, intervenções e, por vezes, reparos das próprias concessionárias.



Nas redes sociais, alguns moradores relataram que estão sem água desde segunda-feira (18). Residentes de Irajá, na Zona Norte, comentaram sobre os problemas nas redes sociais. “Um absurdo as festas de fim de ano chegando e Irajá sem água há dois dias”, publicou um. “Não sai nem ar da torneira”, relatou outra.



A Águas do Rio disse que o fornecimento foi afetado na região por dois vazamentos, sendo o primeiro na segunda-feira, em uma tubulação de grande porte no Engenho da Rainha, e o outro na Zona Oeste, área sob concessão da Rio+Saneamento. O abastecimento está sendo retomado de forma gradativa, segundo a empresa.



Ainda na Zona Norte, também há relatos de escassez de água na Ilha do Governador, que teve o abastecimento impactado por falhas de energia elétrica, e em Vigário Geral, onde a Águas do Rio concluiu a instalação de uma nova unidade de bombeamento, na Praça Itapitanga, e, para a intervenção, foi necessário reduzir o fornecimento durante alguns dias.



Na Rua Otávio Mangabeira, no bairro Jardim América, também na Zona Norte, uma moradora brigou com um técnico da concessionária devido a falta de água em sua residência. Veja a confusão no vídeo abaixo.



AGORA: Moradora se revolta com funcionário da Águas do Rio após o mesmo afirmar que quebraria a calçada que existe em frente a sua residência, independente de sua autorização. pic.twitter.com/HfpiNihbto — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) December 20, 2023

Procurada, a empresa se posicionou sobre o ocorrido. “A Águas do Rio repudia tal postura, esclarece que tomou as providências necessárias e está prestando todo apoio ao funcionário”, disse em nota.



Na Zona Oeste, os bairros de Bangu, Guaratiba e Pechincha também sofrem com as torneiras secas. Em nota, a concessionária Rio+Saneamento informou que "o Parque Leopoldina, em Bangu, é uma das regiões afetadas pelo reparo de um vazamento em Campo Grande, onde o abastecimento encontra-se reduzido".

Baixada Fluminense



Além dessas ocorrências, em Nova Iguaçu, Belford Roxo e Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, o panorama é o mesmo. A Águas do Rio divulgou que, nesta quarta-feira (20), o fornecimento precisou ser interrompido em partes da região para uma intervenção emergencial na rede de distribuição.



Uma moradora de Nova Iguaçu usou as redes sociais para cobrar a normalização do serviço. “O retorno da água pode ser hoje? Porque não posso ficar sem, pois aqui tem uma pessoa idosa”, compartilhou.

A empresa também comunicou que, na Estrada da Pedra, na comunidade da Vila Canaã, em Duque de Caxias, foram feitas algumas obras de melhorias na bomba e no abastecimento, que já funcionam normalmente.



Além disso, equipes da concessionária atuam no bairro Rancho Novo, em Nova Iguaçu, nesta quinta-feira (21) para identificar o motivo do desabastecimento pontual no local.