Mandado de busca e apreensão foi cumprido em um endereço de Niterói - Reprodução

Publicado 21/12/2023 12:12 | Atualizado 21/12/2023 12:13

Rio - A Polícia Federal prendeu, na manhã desta quinta-feira (21), um homem em flagrante por armazenamento de imagens de abuso sexual infantil em Niterói, na Região Metropolitana. A ação fez parte da Operação Arcanjo XVIII, que tem como objetivo reprimir o compartilhamento e a posse de imagens contendo o tipo de conteúdo.

Os agentes saíram para cumprir um mandado de busca e apreensão, expedido pela 2ª Vara Federal Criminal de Niterói. As investigações, realizadas pelo Núcleo de Repressão ao Abuso Sexual Infantojuvenil, identificaram a prática de crimes tipificados no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) pelo suspeito.

Além disso, diligências foram realizadas por meio da internet e em locais de interesse, que resultaram na identificação do criminoso que armazenava fotos e vídeos de cunho pornográfico infantil. Durante o cumprimento do mandado, os policiais federais localizaram imagens com o conteúdo no celular do alvo.

A ação de hoje fez parte de uma série de operações desenvolvidas pelo Grupo de Repressão a Crimes Cibernéticos – GRCC, da Delegacia de Polícia Federal em Niterói, e seu nome se inspirou em Miguel Arcanjo, considerado por diversas religiões como o protetor das crianças.