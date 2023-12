Primavera dá adeus com calor e céu aberto, cariocas e turistas aproveitaram o tempo na Praia Vermelha, na Urca - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Primavera dá adeus com calor e céu aberto, cariocas e turistas aproveitaram o tempo na Praia Vermelha, na UrcaReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 21/12/2023 10:52 | Atualizado 21/12/2023 12:37

Rio - O último dia da primavera amanheceu com o brilho do sol e céu aberto na cidade. Como não poderia deixar de ser, cariocas e turistas aproveitaram a quinta-feira (21) para dar o bom e velho mergulho, na Praia Vermelha, na Urca, Zona Sul, uma das poucas que se manteve 100% própria para o banho ao longo das quatro estações do ano.

fotogaleria

Luzia Castanho, estilista de pets, de 53 anos, aproveitou o dia ensolarado para se refrescar. Ela contou ao DIA que tem um horário reservado para pegar sol todos os dias. “Eu nem percebi que ainda era primavera. Já amanhece o dia ‘um sol para cada um’. Eu gosto muito dessa época do ano, venho sempre à praia e pego duas, três horinhas de sol”.



Luzia também explica que prefere o calor e as altas temperaturas. “Frio não é comigo e vem acompanhado de chuva. Prefiro sempre o calor, tenho mais disposição. Aproveito para ir malhar, já que moro do lado da academia, pego a bicicleta e dou um pulo aqui [Praia Vermelha] durante a semana”, disse.



O professor Jorge Júnior, de 34 anos, é residente de Juiz de Fora, em Minas Gerais, e também estava se refrescando pela Urca. Ele contou que costuma vir rotineiramente ao Rio e que está animado para o verão.



“Acredito que vai ficar muito quente, noites agradáveis, estou muito esperançoso para esse verão. Pois prefiro o verão, tenho disposição para trabalhar, ânimo para fazer as coisas. To sempre aqui [Rio de Janeiro] e já tenho planos para aproveitar as praias da Região dos Lagos e Costas Verde”, comentou.

Segundo o Alerta Rio, a despedida da primavera nesta quinta-feira (21) terá máxima de 34°C e mínima de 20°C, com ventos fracos a moderados e há previsão de chuva fraca a moderada na parte da noite.

A sexta-feira (22), que apesar de marcar o início do verão, época mais quente do ano, também segue com previsão de chuva, no entanto, entre a tarde e noite. Áreas de instabilidade deixarão o tempo instável. Os ventos serão moderados ao longo do dia, os termômetros devem ficar entre 34°C e 20°C e céu ficará parcialmente nublado.



O sábado (23) também será de tempo instável, com chances de pancadas de chuva moderada, ocasionalmente forte, a partir do fim da tarde. No entanto, com nebulosidade parcial, as temperaturas seguem elevadas, com máxima de 33°C e mínima de 21°C.



No domingo (24), véspera véspera de Natal, há previsão de pancadas isoladas de chuva moderada a forte com raios a partir da tarde. Os ventos soprarão de fracos a moderados, as temperaturas podem variar entre 35°C e 20° e o tempo se mantém entre parcialmente encoberto a nublado.



Já no dia 25, segunda-feira, as temperaturas seguirão as mesmas do dia anterior, entre 35°C e mínima de 20°C, com ventos moderados, possibilidade de chuva somente a partir da noite e o céu no mesmo padrão, podendo estar parcialmente coberto pelas nuvens.

*Matéria do estagiário Lucas Guimarães, sob supervisão de Iuri Corsini