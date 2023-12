Polícia Militar faz operação no Morro do Urubu, em Pilares, Zona Norte do Rio - Divulgação/PMERJ

Publicado 21/12/2023 07:27 | Atualizado 21/12/2023 14:58

Rio - A Polícia Militar realizou, na manhã desta quinta-feira (21), uma operação no Morro do Urubu, em Pilares, Zona Norte do Rio, com o objetivo de reprimir o crime na comunidade. Viaturas do 3º BPM (Méier) estão posicionadas nas principais vias de acesso à comunidade.

Pelo menos dois veículos blindados também reforçaram a operação, um deles esteve localizado no pátio de uma escola municipal da região. Não há informações de troca de tiros no local. Um menor de idade foi apreendidos pelos policiais. Com ele foram apreendidas uma pistola e um rádio transmissor.

A secretaria municipal de Educação informou que, na região de Pilares, três unidades escolares foram impactadas pelas operação policial. A pasta ressaltou ainda que a data de hoje é dedicada ao Conselho de Classe, sem a presença de alunos nas escolas.

Outras operações nesta manhã

A PM também realizou outras operações policiais na Região Metropolitana do Rio e na Zona Norte do Rio. Policiais do 24º BPM (Queimados) atuaram nas comunidades do Morro do Carvão, Engenho e Jardim Weda, na cidade de Itaguaí, Região Metropolitana. Já os policiais do 37º BPM (Resende) realizaram uma operação nas comunidades da Baixada da Olaria, Mutirão, Jardim Alegria e Jardim Beira Rio. Houve também uma operação no Complexo do Chapadão, na Zona Norte, realizada por PMs do 41º BPM (Irajá).

Não há registro de prisões ou apreensões nessas operações acima.