Os disparos assustaram moradores da Rua Leopoldo MiguezReprodução/Redes Sociais

Publicado 21/12/2023 12:58 | Atualizado 21/12/2023 14:25

Rio - Uma briga entre dois homens terminou com tiros disparados, na noite desta quarta-feira (20), em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Imagens que circulam pelas redes sociais mostram que os disparos assustaram moradores da Rua Leopoldo Miguez. Ninguém ficou ferido.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 19º BPM (Copacabana) foram acionadas para checar uma ocorrência envolvendo disparos de arma de fogo no bairro. Chegando ao local, os policiais constataram que dois homens haviam brigado; um deles estava com uma pistola.

Os envolvidos e mais duas testemunhas foram conduzidos à 13ª DP (Copacabana), para registro de ocorrência.

Imagens gravadas por uma moradora narram o ocorrido após seu acontecimento e apontam que os disparos foram feitos em uma rua considerada 'super residencial', em um horário de muito movimento. Segundo ela, um dos envolvidos seria um policial civil.

"Gente, agora aqui (uma pessoa) acabou de dar cinco tiros numa área super residencial. Segundo o que a gente conversou com o pessoal, foi uma briga de um policial civil com outra pessoa que eu não sei por conta de estacionamento ou alguma coisa do tipo. (...) Num horário em que tem criança na rua, num horário em que as pessoas estão voltando do trabalho. Foram cinco tiros disparados. Todos os vizinhos escutando".

Procurada pelo DIA para esclarecer se houve a participação de um agente no caso e o que causou o incidente, a Polícia Civil ainda não se manifestou. O espaço segue em aberto para manifestações.