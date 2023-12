Restaurantes populares de Bangu, Bonsucesso e Campo Grande funcionam de segunda a sexta, de 6h às 15h - Roberto Moreyra / SMTE

Publicado 21/12/2023 14:31 | Atualizado 21/12/2023 17:50

Rio – O governo do Estado, em parceria com prefeituras, divulgou os cardápios para o almoço de Natal dos restaurantes populares, que acontecerá nesta sexta-feira (22).

Os restaurantes populares da capital, da Prefeitura do Rio, são encontrados em Bangu, Bonsucesso e Campo Grande. Outra unidade, esta administrada pelo Sesc RJ e pelo governo, fica na Central do Brasil. A refeição custa R$ 2 e o almoço será servido entre 10h e 15h.

Outros “Restaurantes do Povo”, administrados pelo Governo do Estado em parceria com as prefeituras, são encontrados em Petrópolis, São Gonçalo e Volta Redonda. Nestes, o almoço será servido a partir das 11h, por R$ 1.

“Estamos felizes em chegar neste fim de ano servindo diariamente 26 mil refeições nas 11 unidades do Restaurante do Povo no estado”, afirmou a secretária de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Rosangela Gomes.



Confira os endereços e cardápios da capital:

Bangu: Rua Francisco Real, nº 1.780. Cardápio: frango assado ao molho, farofa rica, arroz, salada, feijão e pudim de sobremesa.

Bonsucesso: Avenida Brasil, nº 6.431. Cardápio: chester à Califórnia e arroz à grega, com rabanada de sobremesa.

Campo Grande: Rua Campo Grande, nº 880. Cardápio: peito de frango ao molho de laranja, farofa rica, arroz, feijão e salada, com rabanada e/ou salada de frutas de sobremesa.



Confira os endereços e cardápios do Governo do Estado, em parceria com as prefeituras municipais:

Central do Brasil (capital, em parceria com o Sesc): Rua Barão de São Félix. Cardápio: ave natalina, pernil ao molho de mostarda e mel, arroz à grega, feijão e farofa rica.

Petrópolis: Rua Dr. Porciúncula, nº 75, Centro. Cardápio: frango assado ao molho agridoce, peixe ao brás, e batata sauté, com rabanada de sobremesa.

São Gonçalo: Rua São Pedro Alcântara, S/N. Cardápio: frango natalino, torta de peixe, farofa agridoce, arroz, feijão, salada e pudim de coco de sobremesa.

Volta Redonda: Av. da Integração, 51, Bairro Aterrado. Cardápio: salada de tomate, salpicão, pernil assado ao molho de abacaxi, ovos cozidos, farofa rica, arroz branco e feijão preto, com pudim de caramelo e suco de laranja de sobremesa.