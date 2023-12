Itens apreendidos durante a operação da Polícia Civil - Reprodução

Itens apreendidos durante a operação da Polícia CivilReprodução

Publicado 21/12/2023 10:16

Rio - A Polícia Civil prendeu sete pessoas em uma operação contra uma quadrilha especializada no golpe do falso empréstimo em Vila Valqueire, na Zona Oeste do Rio. A ação aconteceu nesta quarta-feira (20). Inicialmente, os criminosos agiam em Campo Grande.

Os presos foram identificados como Agatha Moreira Reis da Silva Oliveira, Cristiano David da Silva Daniel, Matheus Nunes dos Santos Alves Gurgel, Walker da Silva Barroso, Andressa de Oliveira Bulhões Torres, Nathane Gomes dos Santos e Ingrid Santos Pessoa.

Segundo as investigações, policiais civis da 35ª DP (Campo Grande) localizaram o endereço de um escritório em Campo Grande que atuava aplicando golpes do falso empréstimo, contra aposentados e pensionistas.

Porém, na tentativa de despistar as ações da polícia, os criminosos mudaram o local de atuação para uma sala em Vila Valqueire. Mesmo com a mudança, os agentes encontraram o novo endereço de funcionamento da “central clandestina de empréstimos consignados”.

No local, foram encontrados nove terminais de computador e os funcionários. O material foi recolhido e apreendido e os envolvidos foram conduzidos para a delegacia.

Ainda de acordo com as investigações, a sala era utilizada para realizar ligações para captar vítimas com potencial margem para empréstimo, em seguida eram realizados empréstimos utilizando documentos das vítimas e posteriormente os valores eram transferidos para uma conta da empresa, gerando enorme prejuízo financeiro às vítimas.

As investigações vão continuar para identificar outros integrantes da quadrilha.