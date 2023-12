Papai Noel fez parte da ação da Receita Federal e da Secretaria Municipal de Educação - Divulgação / Receita Federal

Papai Noel fez parte da ação da Receita Federal e da Secretaria Municipal de EducaçãoDivulgação / Receita Federal

Publicado 21/12/2023 12:49

Rio – A Receita Federal entregou brinquedos para crianças da Creche Municipal Rinaldo de Lamare, em São Conrado, Zona Sul do Rio, nesta quarta-feira (21). Mais de R$ 250 mil em mercadorias apreendidas foram revertidas nos itens, doados para a Secretaria Municipal de Educação (SME).

As doações fazem parte do Programa Receita Cidadã: Uma Receita de Transformação Social. O material é fruto de fiscalizações da Alfândega da Receita Federal do Porto de Itaguaí. A SME ainda deve receber mais de 60 mil itens, como material escolar, bolas e bonecas para as unidades escolares de sua rede.

A entrega teve participação do Papai Noel. Representantes da Receita Federal e da Secretaria Municipal de Educação estiveram presentes.