Cariocas aproveitam manhã do feriado de Natal na praiaPedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 25/12/2023 13:04 | Atualizado 25/12/2023 14:56

Rio - A segunda-feira de Natal (25) começou ensolarado na cidade do Rio, mas o tempo pode mudar ainda durante à tarde. De acordo com o Climatempo, vai haver um aumento de nuvens e há previsão de pancadas de chuva durante à tarde, acompanhadas de raios.



Apesar disso, na parte da noite, o céu fica limpo. A chuva também não vai fazer a temperatura cair durante o feriado. Os termômetros vão marcar entre a máxima de 37°C e mínima de 23°C neste feriado.

Os cariocas aproveitaram o sol e o calor do feriado para lotar as praias do Rio. Em Copacabana, na Zona Sul, banhistas se refrescavam, alguns outros passeavam pelas areias e ainda tinham aqueles que optaram por se exercitar durante o Natal.



Assim como a segunda, a terça-feira (26) vai começar quente e ensolarada, com poucas nuvens no céu. Mas o cenário também vai mudar e há 90% de chance de chuvas durante à tarde e à noite. A temperatura continua alta, com máxima de 37°C e mínima de 23°C.