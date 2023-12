Yago Nascimento Donato, de 23 anos, já é considerado foragido - Divulgação

Yago Nascimento Donato, de 23 anos, já é considerado foragidoDivulgação

Publicado 29/12/2023 07:34 | Atualizado 29/12/2023 09:03

matou a tiros o policial militar reformado Wanderley Pereira dos Santos na Avenida Dom Hélder Câmara, altura de Cascadura, em julho deste ano. Yago Nascimento Donato, de 23 anos, já é considerado foragido. Rio - O Disque Denúncia divulgou um cartaz, nesta sexta-feira (29), que pede informações sobre o suspeito queWanderley Pereira dos Santos na Avenida Dom Hélder Câmara, altura de Cascadura, em julho deste ano. Yago Nascimento Donato, de 23 anos, já é considerado foragido.

câmera de segurança gravou o exato momento em que o subtenente reformado caminhava a pé em direção à sua residência quando foi atacado a tiros por Yago, que disparou nas costas e cabeça do policial. Segundo a polícia, a vítima residia há muitos anos na região, conhecida como “Pombal de Cascadura”. Umaem que o subtenente reformado caminhava a pé em direção à sua residência quando foi atacado a tiros por Yago, que disparou nas costas e cabeça do policial.

De acordo com as investigações da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), o autor dos disparos também é morador da região e integra a maior facção criminosa do estado. Um mandado de prisão temporária pelo crime de homicídio foi expedido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Os agentes da DHC chegaram a cumprir um mandado de busca e apreensão na residência do criminoso. No entanto, foi descoberto que Yago fugiu e buscou abrigo em uma comunidade localizada no bairro do Fonseca, em Niterói, Região Metropolitana do Rio.

O Disque Denúncia recebe informações pela Central de Atendimento, nos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177; pelo WhatsApp Anonimizado, no (21) 2253-1177; pelo WhatsApp dos Desaparecidos, no (21) 98849-6254; e por meio do aplicativo Disque Denúncia RJ. O anonimato é garantido.