Fachada da 16ª DP (Barra da Tijuca), onde a ocorrência foi registrada Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 29/12/2023 08:18

Rio - A Polícia Militar prendeu, na noite desta quinta-feira (28), três suspeitos de praticarem roubos na Praça Euvaldo Lodi, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Um quarto rapaz envolvido nos crimes foi localizado minutos depois na Avenida Salvador Allende, no Recreio dos Bandeirantes.



Segundo a corporação, agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) realizavam patrulhamento de rotina quando foram acionados para uma ocorrência de roubo na Praça Euvaldo Lodi. No local, os policiais prenderam os três homens. Posteriormente, os policiais localizaram o quarto suspeito.

Com o grupo, os PMs apreenderam dois telefones celulares. A polícia informou que os homens foram encaminhado à 16ª DP (Barra da Tijuca), onde a ocorrência foi registrada.