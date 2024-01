Evento acontece no jardins e em outros ambientes da Casa Firjan - Bernardo Cartolano

Publicado 05/01/2024 12:07

Rio - A Casa Firjan, em Botafogo, na Zona Sul, vai abrir as portas neste sábado (6) para o Verão na Casa 2024, que oferece atividades criativas, oficinas, contação de histórias, música e gastronomia. O evento é gratuito e para todas as idades, e acontecerá durante todos os finais de semana de janeiro.



A programação também conta com aulas de economia circular, fábrica de brinquedos com material reciclado, pintura com pigmentos naturais e criação em 3D.

O Verão na Casa Firjan voltou em 2023, após dois anos de ausência por conta da pandemia da Covid-19. Em 2024, o evento fará sua 4ª edição, aos sábados e domingos, sempre das 9h às 18h30. O espaço fica na rua Guilhermina Guinle, 211 e a entrada está sujeita à lotação.





Confira a programação completa



Sábado - 6 de janeiro

• 09h00 às 18h30 - Junta Local na Casa Firjan

• 10h00 às 11h00 - Atividade Infantil Casa Aberta: Natureza Ateliê

• 11h00 às 12h00 - Atividade Infantil Casa Aberta: Granado Musical- Os participantes vão criar instrumentos musicais variados, a partir de embalagens recicláveis dos produtos Granado.

• 13h30 às 14h30 - Contação de Histórias com Cia do Solo

• 14h00 às 15h00 - Atividade Casa Aberta: Economia Circular

• 15h30 às 16h30 - Contação de Histórias com Cia do Solo

• 17h00 às 18h00 - Show com Lucas Vasconcellos

• 18h30 - Encerramento





Domingo - 7 de janeiro



• 09h00 às 18h30 - Junta Local na Casa Firjan

• 10h00 às 11h00 - Atividade Infantil Casa Aberta: 3D Portátil -

• 11h00 às 12h00 - Atividade Infantil Casa Aberta: BRINQUE.LAB

• 13h30 às 14h30 - Contação de Histórias com Cia do Solo.

• 14h00 às 15h00 - Atividade Casa Aberta: Soft Power

• 15h30 às 16h30 - Contação de Histórias com Cia do Solo.





Sábado - 13 de janeiro

• 09h00 às 18h30 - Junta Local na Casa Firjan

• 10h00 às 11h00 - Atividade Infantil Casa Aberta: Natureza Ateliê

• 11h00 às 12h00 - Atividade Infantil Casa Aberta: Granado Musical

• 13h30 às 14h30 - Contação de Histórias com Kika Farias

• 14h00 às 15h00 - Atividade Casa Aberta: Economia Circular

• 15h30 às 16h30 - Contação de Histórias com Kika Farias.

• 17h00 às 18h00 - Show com Bruno Berle • 18h30 – Encerramento





Domingo - 14 de janeiro



• 09h00 às 18h30 - Junta Local na Casa Firjan

• 10h00 às 11h00 - Atividade Infantil Casa Aberta: 3D Portátil

• 11h00 às 12h00 - Atividade Infantil Casa Aberta: BRINQUE.LAB

• 13h30 às 14h30 - Contação de Histórias com Kika Farias.

• 14h00 às 15h00 - Atividade Casa Aberta: Soft Power

• 15h30 às 16h30 - Contação de Histórias com Kika Farias.

• 17h00 às 18h00 Show com Daíra

• 18h30 – Encerramento.





Sábado - 20 de janeiro



• 09h00 às 18h30 - Junta Local na Casa Firjan.

• 10h00 às 11h00 - Atividade Infantil Casa Aberta: Natureza Ateliê

• 11h00 às 12h00 - Atividade Infantil Casa Aberta: Granado Musical

• 13h30 às 14h30 - Contação de Histórias com Sol sem Dó.

• 14h00 às 15h00 - Atividade Casa Aberta: Economia Circular

• 15h30 às 16h30 - Contação de Histórias Sol sem Dó.

• 17h00 às 18h00 - Show com Bela Ciavatta

• 18h30 – Encerramento





Domingo - 21 de janeiro



• 09h00 às 18h30 - Junta Local na Casa Firjan

• 10h00 às 11h00 - Atividade Infantil Casa Aberta: 3D Portátil

• 11h00 às 12h00 - Atividade Infantil Casa Aberta: BRINQUE.LAB

• 13h30 às 14h30 - Contação de Histórias com Sol sem Dó.

• 14h00 às 15h00 - Atividade Casa Aberta: Soft Power

• 15h30 às 16h30 - Contação de Histórias com Sol sem Dó.

• 17h00 às 18h00 – Show com Dois Varguinhas

• 18h30 – Encerramento.





Sábado - 27 de janeiro



• 09h00 às 18h30 - Junta Local na Casa Firjan

• 10h00 às 11h00 - Atividade Infantil Casa Aberta: Natureza Ateliê

• 11h00 às 12h00 - Atividade Infantil Casa Aberta: Granado Musical

• 13h30 às 14h30 - Contação de Histórias com Anderson Barreto•

14h00 às 15h00 - Atividade Casa Aberta: Economia Circular

• 15h30 às 16h30 - Contação de Histórias com Anderson Barreto

• 17h00 às 18h00 - Show com Simone Mazzer

• 18h30 – Encerramento





Domingo - 28 de janeiro



• 09h00 às 18h30 - Junta Local na Casa Firjan

• 10h00 às 11h00 - Atividade Infantil Casa Aberta: 3D Portátil

• 11h00 às 12h00 - Atividade Infantil Casa Aberta: BRINQUE.LAB

• 13h30 às 14h30 - Contação de Histórias com Anderson Barreto – Iroko

• 14h00 às 15h00 - Atividade Casa Aberta: Soft Power

• 15h30 às 16h30 - Contação de Histórias com Anderson Barreto – Iroko

• 17h00 às 18h00 – Show Fino Coletivo

• 18h30 – Encerramento.