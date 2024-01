Tatuagem de segurança, um dos serviços oferecidos no evento, é uma tendência em pessoas que sofrem de doenças crônicas - Divulgação / Tattoo Week

Tatuagem de segurança, um dos serviços oferecidos no evento, é uma tendência em pessoas que sofrem de doenças crônicasDivulgação / Tattoo Week

Publicado 05/01/2024 11:37

Rio - A Tattoo Week Rio, que acontece entre os dias 19 e 21 de janeiro, na Cidade Nova, Região Central, vai promover uma série de ações sociais para os visitantes. A 11ª edição do evento vai realizar procedimentos em apoio a pessoas com doenças, além de oferecer cursos gratuitos de piercing e tatuagem.

De acordo com os organizadores, a convenção irá realizar 100 doações de micropigmentação de sobrancelhas e de reconstrução das aréolas dos mamilos para mulheres com câncer que realizaram tratamento de quimioterapia. A iniciativa, também, busca ajudar homens trans que fizeram o procedimento de mastectomia (retirada da mama). Esses processos só poderão ser realizados com apresentação de atestado médico.

O evento também vai oferecer 100 vagas para tatuagem de segurança, que serve como um alerta para pessoas que tenham alergias ou doenças crônicas, como Diabetes tipo 1 ou 2, para que não recebam medicações inadequadas em casos de desmaio na rua. Esta iniciativa, inclusive, auxilia o trabalho de socorristas em um atendimento emergencial.

"Provamos que tatuagem é arte, beleza, saúde e um mercado que cresce fortemente no país", comenta a diretora executiva do evento, Esther Gawendo.

A Tatoo Week vai promover, ainda, cursos gratuitos de tatuagem e piercing para moradores de favelas do Rio, com objetivo de profissionalizar jovens de comunidades e gerar renda para suas famílias. São 15 vagas disponíveis para curso de tatuador e 100 de body piercing, que se encontram com inscrições abertas.

Outra ação social que será realizada é a doação de comida para ONGs e instituições de caridade. Assim como em outras edições, será possível entrar no evento de forma gratuita em troca de 2 kg de alimentos não perecíveis.

As inscrições para qualquer um dos serviços oferecidos pode ser feita através do link

A Tattoo Week Rio acontece no Expo Mag, Av. Paulo de Frontin 01, Centro, das 12h às 22h. Os ingressos custam entre R$ 40,00 e R$ 199,90. As entradas gratuitas em troca de doação valem somente para o dia 19.