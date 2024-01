Operação é realizada para demolir construções irregulares na Zona Norte - Divulgação / Seop

Publicado 05/01/2024 10:06 | Atualizado 05/01/2024 13:06

Rio - A Secretaria de Ordem Pública (Seop) e a Subprefeitura da Zona Norte, realizaram, nesta sexta-feira (5), a demolição de oito construções irregulares em uma encosta às margens da Linha Amarela, em Água Santa, na Zona Norte do Rio. A operação foi programada após denúncia da LAMSA, concessionária responsável pela pista.



Além disso, a queixa da empresa informava que algumas pessoas estavam retirando a grade de proteção da via para invadir o terreno. Cinco das oito estruturas irregulares foram erguidas em alvenaria, sendo uma ainda em fase de estruturação e três em madeira.

Breno Carnevale, Secretário de Ordem Pública, comentou sobre a ação. "Essas construções estão em área de encosta colocando em risco tanto quem as utilizaria, mas também as pessoas que passam numa via expressa, que é a Linha Amarela. Além disso, asfixiar financeiramente o crime organizado e ordenar a cidade. Lembrando que, inclusive, os responsáveis por essas construções chegaram a retirar as grades de proteção que dão acesso à via expressa. Então é uma forma de proteger a integridade física e preservar a nossa cidade de uma forma ordenada", disse.

Apenas uma das obras possuía características de residência, as demais seriam destinadas a garagem, comércio e criação de galinhas. Uma das lojas já possuía varanda em madeira e telha de fibrocimento, objeto de denúncias por perturbação do sossego por moradores da região. Os agentes também fizeram quatro cortes de energia e um de água, todos clandestinos.

Diego Vaz, subprefeito da Zona Norte, também falou sobre a importância da demolição. “Com essa operação prevenimos possíveis graves acidentes aos motoristas que utilizam a linha amarela e também a formação de mais conjuntos de moradias sem estruturas mínimas de saneamento básico”, comentou.

Construções precárias derrubadas em Bonsucesso



Também nesta sexta-feira (5), os agentes da Secretaria de Ordem Pública demoliram cinco construções precárias na Avenida Dos Democráticos, em Bonsucesso, na Zona Norte. De acordo com a Seop, área também sofre influência do crime organizado.

As estruturas ocupavam o vias públicas de forma ilegal. Ao todo, foram recolhidas duas toneladas de lixo pela Comlurb. As pessoas em situação de rua que montaram as estruturas foram atendidas pela Secretaria de Assistência Social, mas não aceitaram acolhimento.



Participaram das operações agentes da Guarda Municipal, Comlurb, RioLuz, Secretaria de Assistência Social, Polícia Militar, Polícia Civil, Light