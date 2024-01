Casal foi preso por aplicar golpe 'Boa Noite, Cinderela' em turistas americanos - Divulgação / PCERJ

Publicado 05/01/2024 11:27 | Atualizado 05/01/2024 11:31

Rio - Policiais da Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat) prenderam em flagrante, na madrugada desta sexta-feira (5), um casal que aplicava o golpe "Boa Noite, Cinderela" em turistas, no Centro do Rio. Segundo a Polícia Civil, Gustavo da Silva e Beatriz Gonzaga estavam prestes a roubar os celulares dos americanos, quando os agentes chegaram.

Por volta das 3h, os policiais, coordenados pela delegada Patrícia Alemany, encontraram os suspeitos no bairro da Lapa. No local, de acordo com a polícia, os turistas já estavam dopados e o casal tentava acessar aplicativos de banco no celular das vítimas.

Segundo a Polícia Civil, em dezembro do ano passado, Beatriz Gonzaga praticou o crime de latrocínio contra um americano, também na Lapa. Já no dia 10 de outubro, a mulher aplicou o golpe "Boa Noite, Cinderela" em um turista português.

Gustavo Henrique Ferreira da Silva e Beatriz Ferreira Gonzaga foram levados para a Deat, onde ficarão à disposição da Justiça.