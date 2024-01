No local, cerca de 35 kg de comida estragada foram encontrados - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 05/01/2024 10:37

Rio - Dois homens foram presos, nesta quinta-feira (4), por armazenarem e venderem carnes impróprias para consumo em um açougue clandestino em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. De acordo com a polícia, no local, cerca de 35 kg de comida estragada foram encontradas.

Segundo a corporação, policias civis da 54ª DP (Belford Roxo) receberam diversas denúncias relatando que o estabelecimento, localizado na Rua Concilio Ecumênico, estava vendendo carnes com valores abaixo do preço do mercado e que o local tinha cheiro de carne estragada.

No açougue, os agentes perceberam o forte odor e solicitaram as notas das mercadorias colocadas a venda, com objetivo de comprovar a origem dos produtos. A Civil informou que foi comprovado que o local funcionava sem qualquer autorização dos órgãos competentes.



Posteriormente, durante vistoria no local, os policiais e agentes da Vigilância Sanitária encontrara 35 kg de carnes armazenadas de forma imprópria e visivelmente estragadas. O proprietário do açougue clandestino, Thiago Bulhões Lima e seu auxiliar, Milton do Nascimento da Silva, foram presos em flagrante por crime contra relação de consumo.

Após as formalidades legais, a dupla foi encaminhada ao presídio, onde permanecerá à disposição da Justiça.