Caminhão ficou preso na estrutura que divide as pistas - Reprodução

Publicado 05/01/2024 11:03 | Atualizado 05/01/2024 13:24

Rio - O motorista de um caminhão bateu contra a mureta que divide as pistas da Ponte Rio-Niterói e ficou preso na estrutura, na manhã desta sexta-feira (5). A cabine do veículo invadiu a pista que vai em direção ao Rio. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu no sentido Niterói na altura da Reta do Cais. Ninguém ficou ferido.



De acordo com a Ecoponte, por causa do acidente, duas faixas no sentido Niterói e três direção do Rio chegaram a ser interditadas. Segundo a concessionária, as vias já foram liberadas após a retirada do veículo. O tempo de travessia sentido capital é de 25 minutos.



O Centro de Operações Rio informou que o trânsito é lento na Avenida Brasil, com retenções desde Bonsucesso e na Linha Vermelha desde o Fundão. Há reflexos também no Gasômetro e na Avenida Francisco Bicalho.