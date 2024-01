Uma pistola foi apreendida com o suspeito ferido em confronto no Morro do Banco - Reprodução / @pmerj

Uma pistola foi apreendida com o suspeito ferido em confronto no Morro do BancoReprodução / @pmerj

Publicado 05/01/2024 13:00





De acordo a Polícia Militar (PM), as equipes da corporação foram atacadas a tiros na área de mata quando chegaram ao local. O suspeito ferido foi levado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, também na Zona Oeste.



Com ele, foi apreendida uma pistola .9mm, munições, um celular, uma balaclava e uma quantia em dinheiro.



Conflitos na região



A região do Morro do Banco, na Zona Oeste, é palco de conflitos entre traficantes da facção do Comando Vermelho (CV) e milicianos. Os integrantes do CV invadiram e tomaram a área há cerca de um ano, o que intensificou a Rio - Um criminoso ficou ferido após confronto armado com policiais do 31° BPM (Recreio dos Bandeirantes) no Morro do Banco, em Itanhangá, na Zona Oeste do Rio. Com ele, uma pistola foi apreendida.De acordo a Polícia Militar (PM), as equipes da corporação foram atacadas a tiros na área de mata quando chegaram ao local. O suspeito ferido foi levado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, também na Zona Oeste.Com ele, foi apreendida uma pistola .9mm, munições, um celular, uma balaclava e uma quantia em dinheiro.A região do Morro do Banco, na Zona Oeste, é palco de conflitos entre traficantes da facção do Comando Vermelho (CV) e milicianos. Os integrantes do CV invadiram e tomaram a área há cerca de um ano, o que intensificou a presença das policiais Militar e Civil no local.

Segundo o Disque Denúncia, nesta quarta-feira (3), agentes do 31° BPM (Recreio dos Bandeirantes) atenderam uma denúncia anônima e reforçaram o patrulhamento na área. A ação contou com o apoio de um veículo blindado. No mesmo dia, moradores relataram tiros nas redes sociais.

Tiros no morro do banco hj so rajadao pic.twitter.com/UliOEbeoBY — LucasAndréeee (@DreeeLucas) January 3, 2024

Na segunda-feira (2), denunciantes da Barra da Tijuca informaram que traficantes do CV circularam armados e vendiam drogas na Estrada do Itanhangá.