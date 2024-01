Zagallo ao lado do amado número 13 - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 06/01/2024 09:00 | Atualizado 06/01/2024 10:44

Rio - O corpo de Zagallo, lenda do futebol brasileiro que faleceu aos 92 anos na madrugada deste sábado (6) , será sepultado neste domingo (7), no Cemitério São João Batista, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, às 16h. O multicampeão também terá uma despedida aberta ao público a partir das 9h30 deste domingo na sede da CBF, localizada na Av. Luís Carlos Prestes, 130, na Barra da Tijuca, Zona Oeste.