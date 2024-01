Patrick Rocha Maciel foi preso nesta quarta-feira (10) suspeito de roubar clínica odontológica na Zona Sul - Divulgação

Publicado 10/01/2024 11:55 | Atualizado 10/01/2024 17:40

Rio - Com mais de 90 anotações criminais, o segundo homem envolvido no assalto à uma clínica odontológica em Copacabana foi preso na manhã desta quarta-feira (10). Patrick Rocha Maciel tinha um mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de furto duplamente qualificado e foi detido por agentes do Segurança Presente ainda pela manhã.

Junto com outro suspeito, detido na semana passada , Maciel é acusado de roubar cerca de R$100 mil em equipamentos profissionais e computadores.

O crime aconteceu em 26 de dezembro de 2023 e toda a ação foi filmada pelas câmeras de segurança da clínica. Nesta quarta, após ser detido, Patrick foi encaminhado para a 12ª DP (Copacabana).

Primeiro suspeito foi preso há exatamente uma semana



Gabriel Gonçalves Nascimento, de 22 anos, foi preso na última quarta (3), em Botafogo, também acusado de participar do roubo à clínica odontológica em Copacabana.



De acordo com a Polícia Civil, ele foi encontrado dormindo na calçada da Rua São Clemente. Somente no ano passado, ele já havia sido preso outras seis vezes pelo crime de furto.