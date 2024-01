Acidente aconteceu na altura do Galeão, na pista sentido Centro - Divulgação / COR

Publicado 11/01/2024 10:22 | Atualizado 11/01/2024 10:42

Rio - Três pessoas ainda não identificadas ficaram feridas, na manhã desta quinta-feira (11), após uma colisão entre duas motos na Linha Vermelha, na altura do aeroporto Galeão, Zona Norte do Rio. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas tiveram ferimentos leves e foram atendidas no local. Segundo o Corpo de Bombeiros, elas recusaram encaminhamento para o hospital.

Às 7h40, o quartel de Duque de Caxias foi acionado para atender o acidente, que aconteceu na pista sentido Centro. De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), uma faixa da via precisou ser interditada para o trabalho das equipes e o trânsito apresenta lentidão no trecho.

O COR ainda informou que há reflexos desde o Parque das Missões, em Caxias, na Baixada Fluminense, e os motoristas enfrentam retenções entre o Galeão e o Caju, na Zona Portuária.