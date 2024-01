Família de Edson Davi não acredita que menino de 6 anos se afogou - Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 11/01/2024 12:12 | Atualizado 11/01/2024 14:27

Rio - O desaparecimento de Edson Davi Silva Almeida, de 6 anos , completa uma semana nesta quinta-feira (11). O menino foi visto pela última vez por volta das 16h30 de 4 de janeiro, quando brincava próximo à barraca dos pais, na altura do Posto 4 da Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste. A principal linha de investigação da Polícia Civil é de que a criança tenha sofrido um afogamento , mas a família acredita que ele foi sequestrado.

O Corpo de Bombeiros realiza hoje o sétimo dia de buscas pelo menino no mar e na extensão da praia, com drones, helicóptero, motos aquáticas, mergulhadores e triciclo. A Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), que investiga o caso, também procura pela criança, utilizando aeronaves com câmeras termográficas acopladas , que detectam as temperaturas, mesmo de grandes distâncias. A ação tem apoio do Serviço Aeropolicial da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Saer/Core).

Também em depoimento, um funcionário da barraca da família disse que pediu que a criança saísse do mar, que estava revolto e com ondas grandes. Pouco antes do seu desaparecimento, o menino pediu uma prancha de bodyboard emprestada para um barraqueiro, que negou, também por conta das condições da água. Logo depois, Edson Davi seguiu em direção à barraca dos pais.

Nesta quarta (10), familiares e amigos realizaram um novo protesto, na altura do Posto 4 da Praia da Barra, onde ele foi visto pela última vez. Os manifestantes exibiram faixas, cartazes e constestaram o afogamento da criança. O grupo ainda pediu que as pessoas que aparecem no vídeo dele brincando próximo à água prestem depoimento na DDPA. "Edson Davi está vivo. Ele não se afogou. Ele chama por nós", dizia uma faixa no ato.

O estrangeiro não é considerado suspeito, já que câmeras de segurança da região mostraram ele e a família deixando a praia e voltando para o hotel sem a presença do menino. Em um vídeo obtido da câmera de segurança de um quiosque, o menino aparece andando sozinho por um trecho no calçadão da praia, de cerca de 100 metros. Em seguida, ele conversa com um homem e volta para a areia. Nas redes sociais, a irmã de Edson Davi, Giovana Araújo, disse que depois desse registro, não houve mais imagens da criança no local.

O Centro de Operações Rio (COR) disponibilizou imagens de cinco câmeras de monitoramento instaladas nos postos 3, 4 e 5 , conforme solicitado no inquérito do desaparecimento. No último sábado (6), parentes receberam a informação de que a criança estaria em uma loja da rede McDonald's, na Avenida Ayrton Serra, também na Barra da Tijuca, com um casal e outro menino. Por meio de uma foto enviada a eles, o pai da criança afirmou aoque se tratava do filho e, junto com a mãe, chegou a comemorar. Eles foram até a lanchonete, mas o menino não estava no local.

menino que aparece na imagem no estabelecimento não é o desaparecido e, após a repercussão, a família compareceu à 43ª DP (Guaratiba) para esclarecer que ele foi confundido com Édson Davi. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a mulher diz que se trata do seu enteado, filho do seu marido, que tem características físicas parecidas. Segundo a DDPA, os relatos de crianças semelhantes estão sendo apurados, inclusive com a colaboração de policiais de outras unidades da federação, mas nenhum se mostrou verídico.