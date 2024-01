Edson Davi Almeida, de 6 anos, brincava próximo a barraca do pai na Praia da Barra, quando foi visto pela última vez, na última quinta-feira (4) - Reprodução/Redes Sociais

Rio – Após as buscas pelo menino Edson Davi Silva Almeida, de 6 anos, que desapareceu na Praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste, completarem 6 dias nesta quarta-feira (10), a Polícia Civil confirmou que descarta a possibilidade de sequestro. A principal linha de investigação é de afogamento. A família, no entanto, não acredita nesta hipótese, mesmo após câmeras de segurança registraram a criança brincando próximo do mar horas antes de desaparecer.

Nas redes sociais, a irmã e a mãe suplicam pela ajuda com as buscas pelo menino. "Davi está vivo. Ele não se afogou. Ele chama por nós", compartilharam.



Em uma das imagens obtidas pela polícia, o menino aparece na areia ao lado de uma bandeira vermelha indicando que não é recomendada a entrada de banhistas no mar. Além disso, uma testemunha disse em depoimento que o viu entrar no mar três vezes enquanto jogava futebol com outra criança e que o pai, Edson dos Santos Almeida, chegou a chamar sua atenção por isso.

Gravação mostra menino Edson Davi brincando próximo ao mar antes de seu desaparecimento



Também em depoimento, um homem que trabalha na barraca da família destacou que pediu que a criança saísse do mar, pois estava revolto e com ondas grandes. Pouco antes do seu desaparecimento, o menino pediu uma prancha de bodyboard emprestada para um barraqueiro , que negou, também por conta das condições da água. Depois, Edson Davi seguiu em direção à barraca dos pais.



Ainda segundo os familiares, Edson Davi brincava com um casal de gringos e outras crianças momentos antes de sumir. No entanto, nesta terça-feira (9), a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) ouviu o argentino que brincou com o menino. Em seu depoimento, ele destacou que apenas jogou bola com a criança e seus filhos e que logo em seguida voltou para o hotel onde estava hospedado. Ele ainda acrescentou que não viu para onde Edson foi após a brincadeira.

O estrangeiro não é considerado suspeito, já que câmeras de segurança da região mostraram ele e a família deixando a praia e voltando para o hotel sem a presença de Edson Davi.



Ainda nesta quarta-feira (10) o Corpo de Bombeiros segue com as buscas pelo menino na Praia da Barra da Tijuca. A família pretende realizar uma nova manifestação pelo desaparecimento por volta das 13h na altura do posto 4.