Tempo no Rio segue instável no fim de semana - Armando Paiva / Agência O Dia

Publicado 13/01/2024 08:10 | Atualizado 13/01/2024 10:47

Rio - Com previsão de tempo instável e possibilidade de chuva fraca a qualquer momento, o sábado (13) amanheceu com céu encoberto. Segundo o Alerta Rio, a instabilidade vai permanecer durante o fim de semana devido à presença de um sistema de baixa pressão no oceano.

De acordo com o Alerta Rio, durante a tarde e a noite pode ter chuva moderada e as temperaturas vão diminuir em relação à ontem, com mínima de 22°C e máxima de 30°C. Na parte da tarde, também há previsão de ventos moderados, ocasionalmente fortes.

No domingo (14), o panorama é parecido e o tempo segue instável, com previsão de chuva fraca a moderada de forma isolada a qualquer hora dia. Já na segunda-feira (15) e na terça-feira (16), haverá redução de nebulosidade sobre a cidade e não há previsão de chuva. As temperaturas vão aumentar, com máxima de 38°C e mínima de 20°C. Na quarta-feira (17), áreas de instabilidade poderão ocasionar pancadas de chuva isoladas nos períodos da tarde e noite, acompanhadas de raios.

Chuva causou estrago

O Corpo de Bombeiros atendeu a cerca de 120 ocorrências relacionadas às chuvas desde quinta-feira (11), em todo o território fluminense, a maioria relacionada a salvamentos de pessoas e cortes de árvores. A corporação informou que os agentes da Defesa Civil Estadual estão em contato permanente com as prefeituras, prontos para dar suporte caso as ocorrências extrapolem a capacidade de resposta da gestão municipal, o que não aconteceu.

chuva forte castigou as cidades de Niterói e São Gonçalo, na Metropolitana do Rio, nesta sexta-feira (12). Em vídeos que circulam pela internet, diversos pontos de alagamento foram registrados nos municípios, que chegaram a marca de 90mm de chuva acumulada em uma única noite. Pedestres tiveram que andar pelas ruas com água nas canelas e passageiros de ônibus ficaram ilhados. , na Metropolitana do Rio, nesta sexta-feira (12). Em vídeos que circulam pela internet, diversos pontos de alagamento foram registrados nos municípios, que chegaram a marca de 90mm de chuva acumulada em uma única noite. Pedestres tiveram que andar pelas ruas com água nas canelas e passageiros de ônibus ficaram ilhados.

ficou completamente de baixo d'água. Em imagens compartilhadas na web, parte das alegorias que ainda estava em processo de construção ficou encharcada. A prefeitura de São Gonçalo afirmou que segue em estado de atenção desde quinta-feira (12), quando a cidade foi fortemente atingida pela chuva. O barracão improvisados das escolas de samba de Niterói, localizado no bairro do Barreto,. Em imagens compartilhadas na web, parte das alegorias que ainda estava em processo de construção ficou encharcada.

Em Friburgo, o Rio Cônego transbordou parcialmente na região de Paissandu. Já na Rua Carlos Alberto Braune, no bairro Baunes, parte da calçada e um trecho da via, que liga o bairro ao centro da cidade, foram arrancados com o grande volume de chuva que caiu no município nesta sexta-feira (12). A prefeitura do município interditou o local para carros e pedestres. Imagens apontam que paralelepípedos foram arrastados pela força da água formando um buraco no asfalto, que deu origem a uma 'cachoeira' na rua.