Na foto, moradores de São Gonçalo se locomovendo de barco em uma rua completamente alagada durante das chuvas desta sexta-feira (12) - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 13/01/2024 10:42 | Atualizado 13/01/2024 10:44

Rio - Após os estragos causados pelas chuvas dos últimos dois dias , a cidade de São Gonçalo tem nova previsão de temporal neste sábado (13). De acordo como o Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden-RJ), neste momento, o risco hidrológico é alto na Região Metropolitana. Há possibilidade de alagamentos e inundações em São Gonçalo. No restante do Estado, o risco é moderado a baixo.

Ainda segundo o órgão, o risco geológico é alto na Regiões Metropolitana, com perigo de deslizamento de terra em São Gonçalo e Niterói. No restante do Estado, o risco é baixo a moderado.



O Cemaden-RJ informou também que está acompanhando as condições meteorológicas e os níveis pluviométricos em todo o território fluminense, enviando alertas para os municípios quando necessário.

O panorama meteorológico da região é de céu parcialmente nublado a encoberto com pancadas de chuva moderada a forte a qualquer momento. Os ventos estarão fracos a moderados.

Nas últimas 24h, os Bombeiros-RJ atenderam a cerca de 60 ocorrências relacionadas às chuvas, em todo o território fluminense, a maioria relacionada a salvamentos de pessoas e cortes de árvores.



A Defesa Civil Estadual informou que está em contato permanente com as prefeituras, pronta para dar suporte caso as ocorrências extrapolem a capacidade de resposta da gestão municipal, o que ainda não aconteceu.

Chuvas causam estragos na Região Metropolitana

Nesta sexta-feira (12), a chuva forte voltou a castigar as cidades de Niterói e São Gonçalo, na Região Metropolitana. Em vídeos que circulam pela internet, diversos pontos de alagamento foram registrados nos municípios, que chegaram a marca de 90mm de chuva acumulada em uma única noite. Pedestres tiveram que andar pelas ruas com água nas canelas e passageiros de ônibus ficaram ilhados.

Em Niterói, no bairro Ingá, além da rua completamente alagada, um transformador também explodiu e pegou fogo. Em imagens feitas por um motociclista que passava pelo local captaram o momentos em que brasas vindas do incêndio caiam sobre a água de um bolsão d'água, enquanto carros passavam pelo local. A Avenida Roberto Silveira, próximo ao campo de São Bento, e o centro da cidade também ficaram alagadas. Pedestres andavam com a água nas canelas.

Na Rua Mario Viana, em Niterói, não passava carro, ônibus e muito menos pedestres. Pessoas ficaram ilhadas em ônibus e bairros ficaram sem luz. Em Icaraí, na Rua Pereira da Silva, a via se transformou em um 'rio'.

Na Alameda São Boaventura, a chuva causou um grande engarrafamento por volta das 19h. O rio que passa pela avenida, uma das principais do município, transbordou.

Em São Gonçalo, a situação não foi diferente e bairros ficaram alagados e sem luz devido o temporal. A prefeitura afirmou que segue em estado de atenção desde esta quinta-feira (11), quando a cidade foi fortemente atingida pela chuva.

No bairro do Paraíso, a sirene do Morro do Feijão foi acionada por muitos minutos, alertando para que moradores deixassem suas casas no local e seguissem para pontos de apoio como medida de segurança para deslizamento de encostas. O episódio deixou a população local assustada.

Chuva na Região Serrana

Em Friburgo, o Rio Cônego transbordou parcialmente na região de Paissandu. Já na Rua Carlos Alberto Braune, no bairro Baunes, parte da calçada e um trecho da via, que liga o bairro ao centro da cidade, foram arrancados com o grande volume de chuva que caiu no município neste tarde. A prefeitura do município interditou o local para carros e pedestres. Imagens apontam que paralelepípedos foram arrastados pela força da água formando um buraco no asfalto, que deu origem a uma 'cachoeira' na rua.