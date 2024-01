Após o episódio, a cliente foi banida da plataforma do IFood - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 13/01/2024 09:30 | Atualizado 13/01/2024 09:34

flagrada ameaçando um entregador de aplicativo com um cutelo em São Conrado, na Zona Sul do Rio, é esperada para prestar depoimento nos próximos dias. A polícia também vai colher a declaração do porteiro do prédio onde o episódio ocorreu. A confusão começou após a cliente se revoltar com o rapaz por ele não ter subido até seu apartamento para fazer a entrega. Rio - A mulher que foide aplicativo com um cutelo em São Conrado, na Zona Sul do Rio, é esperada para prestar depoimento nos próximos dias. A polícia também vai colher a declaração do porteiro do prédio onde o episódio ocorreu. A confusão começou após a cliente se revoltar com o rapaz por ele não ter subido até seu apartamento para fazer a entrega.

Em nota, a Polícia Civil informou que os envolvidos foram intimados a depor e outras diligências estão em andamento para esclarecer todos os fatos. O caso foi registrado por meio da delegacia online e a investigação está a cargo da 15ª DP (Gávea).

No vídeo feito pela vítima, a mulher, que segura o cutelo na mão direita, questiona o entregador por não ter subido para fazer a entrega. Logo em seguida, o motoboy explica que não é obrigado a fazer este serviço pelas diretrizes da plataforma do Ifood. A mulher ainda exige que ele entregue o lanche mesmo sem informar o código de confirmação.

Posteriormente, o entregador solicita novamente o código, mas mulher menciona uma gorjeta que teria dado e afirma que não iria informar os números pois ele não seria 'de confiança'. O lanche só é entregue no momento em que ela informa o código, assim como a plataforma exige.

Por meio de nota, o IFood informou que 'não tolera qualquer tipo de ofensas, agressões, manifestações de preconceito ou assédio contra os entregadores parceiros' e que já está em contato com ele para prestar todo suporte. "Além disso, oferecemos nosso serviço da Central de Apoio Psicológico e Jurídico e estamos no aguardo da aprovação do profissional para seguir com este acolhimento. A cliente em questão foi banida da nossa plataforma", informa a empresa.