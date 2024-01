Adolescente faz parte do quadro de remadores da base do clube - Thiago Castro/ Vasco da Gama

Adolescente faz parte do quadro de remadores da base do clube Thiago Castro/ Vasco da Gama

Publicado 17/01/2024 10:38

Rio - Um jovem atleta da base do remo do Vasco foi detido enquanto voltava de um dia de treino na última segunda-feira (15) em um ônibus da linha 472 a caminho do Morro do Tuiuti, em São Cristóvão, na Região Central do Rio. O adolescente negro de 15 anos havia sido detido por policiais militares e conduzido para a delegacia, onde foi registrado boletim de ocorrência por crime análogo a furto de celular.



O caso aconteceu após pelo menos uma vítima acionar policiais na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio, informando que suspeitos estariam furtando dentro do ônibus. Os PMs afirmaram que havia uma segunda vítima que preferiu não registrar o crime.



O remador do Vasco estava na condução retornando de um dia de treino e lazer na Zona Sul. A mãe, a agente comunitária de saúde Carla Costa, informou que o jovem havia passeado de bicicleta e tomado açaí em Botafogo, onde embarcou no ônibus. Durante as férias, ele treina na parte da manhã e costuma aproveitar as tardes com amigos e colegas.



O rapaz foi abordado e detido pela polícia militar porque estava com o cabelo descolorido. Por meio de assessoria de imprensa, a Polícia Militar afirmou que abordou todos os jovens com cabelo descolorido que estavam no veículo, característica atribuída pelas vítimas ao autor do crime.



O clube Vasco da Gama, que o adolescente representa desde 2021, afirmou que o fato do jovem ter se apresentado como atleta e mostrado documento do clube foi desconsiderado e que a autoridade policial não fez contato com o Vasco da Gama.



O 1⁰ Vice-Presidente Geral do Vasco da Gama, Carlos Roberto Osório, acrescentou que abordagens policiais em ônibus a jovens atletas do remo do Vasco, que treinam na Lagoa e moram na Zona Norte acontecem com alguma regularidade. "Principalmente quando são negros. Nessas ocasiões os jovens se apresentam e comprovam serem atletas do Vasco e são liberados. Casos similares de abordagens também já foram registrados com alunos e jovens atletas do futebol", contou.



O clube informou que advogados comparecerão à delegacia para tomar conhecimento dos procedimentos adotados e adotar as medidas cabíveis. No registro de ocorrência o adolescente consta como "adolescente infrator" por furto de celular.



A Polícia Civil informou que todos os suspeitos foram liberados já que a vítima não identificou o autor do crime. O Vasco vai cobrar reparação ao atleta. No registro de ocorrência, a ocupação do adolescente consta como estudante.



"O Departamento Jurídico do Vasco vai assumir a representação jurídica do jovem e sua família para buscar a reparação necessária da injustiça cometida e garantir que não fique nenhuma mácula ao bom nome de nosso jovem remador", afirmou Osório.



O vice-presidente acrescentou que o atleta é visto pela Comissão Técnica do Remo com potencial para se tornar um profissional de alto rendimento além de ser um rapaz alegre, sociável e querido por todos no Vasco.



"Já passou por várias categorias das divisões de base e atualmente defende o Vasco na categoria juvenil. É federado na Federação de Remo do Estado do Rio de Janeiro, disputa o campeonato estadual em sua categoria e já conquistou medalhas de ouro, prata e bronze para o clube", completou Osório. Os barcos do remador são o skiff (individual) e four-skiff (4 remadores).

Mãe cobra mais preparo policial



A mãe do rapaz contou que sempre orientou ao filho que, no ônibus, se sentasse próximo ao motorista e andasse com o uniforme do Vasco para se proteger de abordagens policiais. Quando foi abordado, ele estava perto do motorista.



"Os policiais entraram e mandaram quem tivesse com cabelo descolorido ou branco que fosse para a parte de trás do ônibus. Ele foi, abriu mochila, foi revistado. Perguntaram cadê o celular. Ele explicou que era inocente, foi retirado do veículo. Ficou horas nessa situação e não pode manter nenhum contato comigo. Só conseguiu me acionar à 00h02", denunciou a responsável.



Carla procurou o clube na terça-feira (16), em São Januário. Ela foi recebida pelo Departamento de Responsabilidade Social do clube. A agente de saúde conta que o menino está passando bem na medida do possível. Ele já voltou a treinar.



"É um menino muito centrado. Depois que a ficha foi caindo, que ele foi entendendo. Mas ele conseguiu manter um controle. Eu fiquei bastante assustada mesmo preparando ele, me preparando. Eu sei que isso acontece muito e que um dia aconteceria. É assustador, né?", desabafou a agente comunitária de saúde.



Carla conta que o filho foi fotografado por policiais, mas na delegacia não souberam explicar por que ele não pôde entrar em contato com a mãe após ter sido abordado e o porquê da fotografia.



"Ficar horas sem conseguir contato com seu filho e depois descobrir que ele tá numa delegacia me deixou horrorizada, mesmo que a gente saiba que isso aconteça a gente não tá preparada", acrescentou. A responsável foi à delegacia após conseguir receber a mensagem do filho, quando o grupo de jovens detidos foi liberado.

A mãe do adolescente declarou que gostaria que as equipes policiais tivessem mais preparo para lidar com a situação. "Infelizmente, eu sei que ele não foi o primeiro, não vai ser o último e que vai ser parado mais vezes. A gente precisa de policiais preparados, investir na preparação psicológica. Até porque eu entendo que a situação dos furtos está muito difícil”, opinou.



A PM informou que o comando do 5° BPM (Praça da Harmonia) instaurou um procedimento apuratório para analisar a conduta dos policiais. A corporação ressaltou que não compactua com quaisquer desvios ou qualquer tipo de ato discriminatório cometido por policiais militares.



A Polícia Militar disse que na noite de segunda-feira, policiais militares do 5° BPM (Praça da Harmonia) foram acionados na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio, por duas vítimas de furto que afirmaram que os suspeitos estavam no ônibus. Segundo a PM, quatro adolescentes foram abordados. "Com o grupo, os agentes localizaram dois aparelhos de telefone celular", diz em nota.



A nota contradiz, no entanto, uma publicação feita pela própria Polícia Militar na rede social X, o ex-Twitter. Na postagem, a PM afirma que deteve seis jovens no ônibus. "Policiais do #5BPM detiveram seis jovens na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio de Janeiro, por terem roubado passageiros de um ônibus que faz a linha 472. Durante a ação, dois aparelhos telefônicos foram recuperados. O caso foi encaminhado à 4ª DP", afirma a publicação da PM.

Polícia militar afirmou que deteve seis jovens no ônibus Reprodução



A Polícia Civil afirmou que o caso foi registrado na 5ª DP (Mem de Sá) e encaminhado para a 4ª DP (Presidente Vargas). Na ocasião, o telefone celular da vítima de furto foi encontrado com os suspeitos no ônibus. No entanto, como a vítima não reconheceu nenhum dos conduzidos, a autoridade policial entendeu que não havia elementos para o flagrante e, consequentemente, não houve prisão ou apreensão dos adolescentes e todos foram liberados. A Polícia Civil afirmou que o caso foi registrado na 5ª DP (Mem de Sá) e encaminhado para a 4ª DP (Presidente Vargas). Na ocasião, o telefone celular da vítima de furto foi encontrado com os suspeitos no ônibus. No entanto, como a vítima não reconheceu nenhum dos conduzidos, a autoridade policial entendeu que não havia elementos para o flagrante e, consequentemente, não houve prisão ou apreensão dos adolescentes e todos foram liberados.