Criminosos tentam aplicar golpe nos contribuintes com falso site Divulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 24/01/2024 07:36

Carioca Digital para emissão de falsos boletos de pagamento do IPTU. Segundo a prefeitura, criminosos têm utilizado a identidade visual semelhante ao oficial com o objetivo de confundir e aplicar golpes nos contribuintes. Rio - A Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento alerta para um site que tenta se passar pelo portalpara emissão de falsos boletos de pagamento do IPTU. Segundo a prefeitura, criminosos têm utilizado a identidade visual semelhante ao oficial com o objetivo de confundir e aplicar golpes nos contribuintes.

O único site para emissão das guias do IPTU é o Portal Carioca Digital. O contribuinte pode acessar o serviço pelo aplicativo Carioca Digital, disponível para os sistemas Android e IOS. O site falso direciona para o pagamento via Pix. No entanto, a prefeitura não aceita o método.



Os contribuintes também devem ficar atentos a falsas comunicações via WhatsApp ou SMS. A Secretaria de Fazenda e Planejamento não envia boletos por mensagens e o canal de atendimento da prefeitura para esclarecimento de dúvidas é a Central 1746.



As guias para pagamento do IPTU 2024 estão disponíveis desde segunda-feira (22). O prazo para quitar a cota única ou a primeira parcela do imposto é até 7 de fevereiro. Quem optar pela cota única terá desconto de 7%, mesmo percentual concedido em 2023.



Calendário IPTU 2024



Cota única: Vencimento em 7/2/2024



1ª cota: Vencimento em 7/2/2024



2ª cota: Vencimento em 7/3/2024



3ª cota: Vencimento em 5/4/2024



4ª cota: Vencimento em 8/5/2024



5ª cota: Vencimento em 7/6/2024



6ª cota: Vencimento em 5/7/2024



7ª cota: Vencimento em 7/8/2024



8ª cota: Vencimento em 6/9/2024



9ª cota: Vencimento em 7/10/2024



10ª cota: Vencimento em 7/11/2024