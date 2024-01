Dupla aparece sem capacete, em alta velocidade e fazendo manobras perigosas - Reprodução / Redes Sociais

Dupla aparece sem capacete, em alta velocidade e fazendo manobras perigosasReprodução / Redes Sociais

Publicado 24/01/2024 08:48 | Atualizado 24/01/2024 08:59

Rio - Dois homens foram flagrados de quadriciclo na Avenida Brasil, altura de Vigário Geral, na pista sentido Zona Oeste. Nas imagens, a dupla aparece sem capacete, em alta velocidade e fazendo manobras perigosas. Não há informações de quando o vídeo foi feito.

Procurada, a Polícia Militar informou que, até o momento, não houve registro de ocorrência nesse sentido. A corporação disse, ainda, que as imagens devem ser submetidas à perícia para se tornar objeto de investigação.

Em certo momento do vídeo, o condutor quase atropela um vendedor ambulante que está na calçada. Em seguida, a dupla retorna para o corredor entre os carros e por pouco não é atingida por um veículo.

AVENIDA BRASIL (MOTEL CHAMPION) - ZN RIO DE JANEIRO



NENHUMA BLITZ DO DETRAN SEGURO VIU ISSO ? NEM A PM VIU? pic.twitter.com/zwzhpm10bx — Blitz RJ Oficial (@blitzRJoficial) January 24, 2024

Nas redes sociais, a atitude dos homens foi criticada pelos internautas. "Cara tava na Brasil como se tivesse nas dunas. RJ não é brincadeira não. Aí vai o trabalhador anda errado, reboque, multa e apreensão", escreveu um. "Que agonia ele dirigindo como se fosse uma moto, bom que não aconteceu nada", disse outro.

Segundo a PM, agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) e do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (RECOM) patrulham a via ininterruptamente, 24 horas por dia, sete dias por semana.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, os quadriciclos podem rodar em vias urbanas, mas estão proibidos de circular em rodovias estaduais e federais, como é o caso da Avenida Brasil. Segundo a norma, todos os quadriciclos devem ser registrados e licenciados para poderem circular pelas vias públicas. Além disso, os veículos devem ser emplacados na traseira, assim como as motocicletas, e os condutores precisarão ser habilitados na categoria “B”. O uso de capacete pelo condutor e passageiro é obrigatório para circular nas vias públicas.