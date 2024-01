Chefe de milícia que atua em Curicica, o 'Cara de Ferro' foi preso na saída de uma boate - Divulgação / Polícia Civil

Chefe de milícia que atua em Curicica, o 'Cara de Ferro' foi preso na saída de uma boateDivulgação / Polícia Civil

Publicado 24/01/2024 09:51 | Atualizado 24/01/2024 12:13

Rio - Dois líderes da milícia de Curicica, na Zona Oeste do Rio, foram presos, na madrugada desta quarta-feira (24). Segundo a polícia, Cláudio César Rocha, o Cara de Ferro, e Anderson Ferreira de Oliveira, conhecido como Andinho, foram abordados na saída de uma boate. Dois seguranças dos milicianos morreram durante troca de tiros com os policiais para tentar impedir a prisão. Eles foram identificados como Tarik Luigi Fernandes e Kendel Kelvin Nascimento. De acordo com as investigações, Cláudio César é apontado como o chefe do grupo e Andinho é o segundo homem na hierarquia.

O delegado responsável pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco), João Valentim, afirmou que os dois tinham o projeto de invadir outros territórios. Por isso, segundo o delegado, a prisão arrefece o clima de guerra entre facções. O 'Cara de Ferro', substituiu o 'Playboy da Curicica', morto em confronto com policiais civis na Maré. Andinho era o braço operacional da milícia da Curicica e respondia somente ao chefe, com quem foi preso na madrugada desta quarta-feira.

"É uma prisão importante pra Polícia Civil e para a sociedade, que desarticula aquela milícia da região. Eles constituem um núcleo dessa organização criminosa, são narcomilicianos que fecham com o trafico de drogas e dominam a região da Curicica e adjacências. Eles tinham um projeto de invadir outros territórios, então a prisão deles arrefece o clima de guerra entre facções", contou o delegado João Valentim.

Cláudio César Rocha, o Cara de Ferro, e Anderson Ferreira de Oliveira, o Andinho, foram presos nesta madrugada



Crédito: Divulgação pic.twitter.com/GivtFBIGPX — Jornal O Dia (@jornalodia) January 24, 2024



A polícia acredita que além dos dois seguranças que foram mortos em confronto durante a ação, outros seguranças e milicianos estavam no local. "Certamente haviam outros", avaliou o titular da Draco. A polícia acredita que além dos dois seguranças que foram mortos em confronto durante a ação, outros seguranças e milicianos estavam no local. "Certamente haviam outros", avaliou o titular da Draco.

Polícia Civil informou que apreendeu dois fuzis, duas pistolas, centenas de munições de fuzil e de pistolas, dezenas de carregadores, duas granadas, entre outros materiais.

Andinho fugiu do Presídio Vicente Piragibe, no Complexo de Gericinó, em Bangu, em fevereiro de 2013, quando 31 detentos conseguiram deixar o complexo na tarde de um domingo. Dentre os fugitivos também estava Luiz Claudio Machado, o "Marreta", ex-gerente do Complexo do Alemão. Segundo a polícia, na ocasião da fuga, Andinho era vinculado ao tráfico de drogas da Cidade de Deus, mas deixou o grupo e fugiu com armamento e dinheiro para Curicica, passando a integrar o grupo rival que atua na região. O 'Cara de Ferro' também já havia sido preso.

Os dois foram encaminhados à Draco, onde foram autuados em flagrante pela prática dos crimes de associação criminosa e porte de arma de fogo com registro adulterado. Os presos foram encaminhados à Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).